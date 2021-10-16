16 Ekim 2021, Cumartesi

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VakıfBank 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe VakıfBank’ı devirdi!
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü haftasında Vakıfbank, evinde Fenerbahçe Opet'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-1 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü haftasında Vakıfbank, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle, Michelle (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Chiaka, Derya Cebecioğlu)

FENERBAHÇE OPET: Arina, Mina, Anna, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal (Gizem Örge, Naz Akyol Aydemir, Cristina, Dicle Nur Babat)

SETLER: 31-29, 29-31, 19-25, 14-25

SÜRE: 132 dakika (36, 41, 29, 26)

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