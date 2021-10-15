Serdar Avcı’nın rakibi sakatlandı WBC kemer maçı ertelendi
Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı’nın, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri için mücadele edeceği maç Ukraynalı rakibinin sakatlanması nedeniyle ertelendi.
Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı'nın, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri için mücadele edeceği maç Ukraynalı rakibinin sakatlanması nedeniyle ertelendi.
Ukrayna'da kampta bulunan boksör Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılması planlanan WBC Asya Gümüş Kemeri maçının ertelendiğini söyledi.
RAKİBİN BURNU KIRILDI, MAÇ ERTELENDİ
Rakibi İvan Şvayko'nun antrenman sırasında aldığı sert bir darbe sonucu burnunun kırıldığını belirten Avcı, "Ertesi gün ameliyata alınmış. Sağlık raporlarını iletti ve maça çıkamayacağını söyledi. Maç ertelendi. Benim için tabii üzücü bir durum ama daha iyi hazırlanmamız için de fırsat olabilir. Maçın tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Büyük bir organizasyon olacak. Umarım maç en kısa zamanda yapılır ve zafer elde ederim. Ülkeme kemeri getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta Gürcü Rakibi Zaal Kvezereli ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelmiş ve rakibini nakavt ederek yarı ağır sıklette UBO altın kemerin sahibi olmuştu.
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