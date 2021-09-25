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Mete Gazoz'dan Paulo Coelho'ya teşekkür!

Gazoz’dan Coelho’ya teşekkür!
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalyayla ile dönen Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti. Gazoz, "Bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım" dedi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 21 Eylül'de çıkan yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu dün, Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalyayla dönen milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

Ünlü yazara teşekkürlerini ileten Mete Gazoz, "Bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım" dedi.

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