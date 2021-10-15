15 Ekim 2021, Cuma

DİĞER SPORLAR

Türkiye 10-4 Slovakya (MAÇ SONUCU) Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları

Türkiye Slovakya’yı mağlup etti!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.10.2021

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 10-4 mağlup etti.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 10-4 yendi

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 10-4 yenerek olimpiyat elemelerindeki üçüncü galibiyetini aldı. Milliler, daha önce Brezilya'yı 12-2, Avusturya'yı 11-1 yenerken, Norveç'e 8-3 mağlup olmuştu.

Yarın son maçlarını yapacak olan Türkiye, kadınlarda Macaristan ile final maçına çıkarken erkeklerde ise Kırgızistan ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı, Kırgızistan'ı yenmesi halinde yarın saat 16.00'da final müsabakasına çıkacak.

Organizasyonda öğleden sonra ve akşam yapılan maçlardaki alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

- Erkekler

Kazakistan: 6 - Tayvan: 5

Macaristan: 15 - Nijerya: 2

Finlandiya: 6 - Çekya 2

Estonya: 11 - Slovakya: 6

Belçika: 9 - Letonya: 7

Avusturya: 6 - Slovenya: 5

- Kadınlar

Letonya: 12 - Kazakistan: 4

Norveç: 10 - Brezilya: 1


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bilal Erdoğan: Bir olduğumuz zaman daha güçlü oluruz Bilal Erdoğan: Bir olduğumuz zaman daha güçlü oluruz
Emma Raducanu kararını verdi! Emma Raducanu kararını verdi!
Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu! Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör