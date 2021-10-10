10 Ekim 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Viktoria Zeynep Güneş Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Viktoria Zeynep Güneş’ten bronz madalya!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da gerçekleşen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sualtı Fotoğraf Milli Takım’ından derece! Sualtı Fotoğraf Milli Takım'ından derece!
Formula 1 İstanbul GP ne zaman? Hangi kanalda? Formula 1 İstanbul GP ne zaman? Hangi kanalda?
Buse Naz Çakıroğlu’dan Dünya Şampiyonası sözleri! Buse Naz Çakıroğlu'dan Dünya Şampiyonası sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör