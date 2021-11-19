Milli tenisçi İpek Soylu ameliyat oldu
Milli tenisçi İpek Soylu, sosyal medya hesabından sağ omzundan ameliyat olduğunu açıkladı.
Milli tenisçi İpek Soylu, sağ omzundan ameliyat edildi.
Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan 25 yaşındaki tenisçi, "Bugün sağ omzumdan başarılı bir ameliyat geçirdim. Doktorum Barış Kocaoğlu'na çok teşekkür ederim. En kısa sürede tedavime başlayıp, dört gözle kortlarda olmayı bekliyorum. Bu zorlu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Bugün sağ omuzumdan başarılı bir ameliyat geçirdim. Doktorum Barış Kocaoğlu'na çok teşekkür ederim . En kısa sürede tedavime başlayıp , dört gözle kortlarda olmayı bekliyorum. 👀— İpek Soylu (@soyluofficial) November 18, 2021
Bu zorlu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ederim. 🙏🏻 pic.twitter.com/efcXEUMlcl
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