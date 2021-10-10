10 Ekim 2021, Pazar

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Tarladan Türkiye şampiyonluğuna! Cemile Aykoç'un yeni hedefi Dünya Gençler Şampiyonası

Tarladan Türkiye şampiyonluğuna!
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım eden, boş vakitlerinde de Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanarak birinci olan Cemile Aykoç, Tayland'da gerçekleşecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yaz boyunca üzüm hasadı yapan Aykoç, "Üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum" şeklinde konuştu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan lise son sınıf öğrencisi Cemile Aykoç (17), sınıf arkadaşlarının tavsiyesiyle 4 yıl önce muaythai sporu ile tanıştı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Antrenmanlarını eksiksiz sürdüren Aykoç, Haziran ayında Aydın'da yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılarak 67 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA TEMSİL EDECEK
Aykoç, bu yıl Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aykoç, bir yandan da tarlada çalışarak çiftçilik yapan ailesine destek oluyor.

Türkiye şampiyonu olmasının ailesini gururlandığını belirten Aykoç, "Bu yıl yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası milli takım seçmelerinde 67 kiloda 1'inci oldum. Bu benim ve ailem için çok gurur verici oldu. Manisa ilimizin de adını duyurmuş oldum. Bu sporu 4 yıldır yapıyorum. Bu yıl ilk defa şampiyon oldum" dedi.

Yaz ayı boyunca bağda üzüm hasadı yapan Aykoç, "Aileme yardımcı olmak için yaz aylarında tarlada çalışıyorum. Şimdi de hafta sonu boş oldukça. Zor ama faydası da oluyor. Çünkü üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum'' diye konuştu.

Antrenmanlarını hiç aksatmadığını söyleyen Aykoç, ''Hedefim, Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

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