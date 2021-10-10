10 Ekim 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla bekleniyor. Tüm dünyanın gözü kulağı saat 15.00'te başlayacak olan Intercity İstanbul Park Pisti'nde olacak. Yarış 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu yayınlayacak. İşte büyük heyecan öncesi tüm detaylar...

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor. Dün yapılan sıralama turunun ardından gözler sezonun 16. etabına çevrildi.

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...

5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...

YARI KAPASİTEYLE OLACAK
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...

Fotomaç'ın haberine göre; İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor. Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...

10 JET İNDİ 500 TIR GELDİ
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Merkezi Tuzla'da olan yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...

MERCEDES'TEN TUZLA'YA!
Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise Mercedes'e, kendi şoförlerinin isimleriyle paylaşım yaparak karşılık verdi.

SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...

HAMILTON 2 PUAN ÖNDE
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. İngiliz Hamilton 246.5, Hollandalı Verstappen ise 244.5 puanda. Finlandiyalı Valtteri Bottas ise 151 puanla 3. basamakta yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin pole pozisyonu belli oldu! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin pole pozisyonu belli oldu!
Formula 1 İstanbul GP ne zaman? Hangi kanalda? Formula 1 İstanbul GP ne zaman? Hangi kanalda?
Wilder - Fury maçı ne zaman, hangi kanalda? Wilder - Fury maçı ne zaman, hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör