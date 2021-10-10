SPOR HABERLERİ - Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte yarış öncesinde tüm detaylar...
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla bekleniyor. Tüm dünyanın gözü kulağı saat 15.00'te başlayacak olan Intercity İstanbul Park Pisti'nde olacak. Yarış 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu yayınlayacak. İşte büyük heyecan öncesi tüm detaylar...
5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.
YARI KAPASİTEYLE OLACAK
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.
Fotomaç'ın haberine göre; İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor. Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.
10 JET İNDİ 500 TIR GELDİ
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Merkezi Tuzla'da olan yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.
HAMILTON 2 PUAN ÖNDE
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. İngiliz Hamilton 246.5, Hollandalı Verstappen ise 244.5 puanda. Finlandiyalı Valtteri Bottas ise 151 puanla 3. basamakta yer alıyor.
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