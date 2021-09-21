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Sercan Yıldırım nişanlandı!

Sercan Yıldırım nişanlandı!
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Hem Bursaspor hem Galatasaray'da forma giyen A Milli futbolcu Sercan Yıldırım, evlilik yolunda ilk adımını atarak Nihan Yönel ile nişanlandı.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Örf ve adetlere göre gerçekleşen törende Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SURVİVOR'A GİDECEK Mİ?

Survivor 2020'de yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, yeşil sahalara veda etmişti.

Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım, ' survivor 'a gidecek misiniz?' sorusuna 'kadroda olacağım' cevabını vermişti.

Eski futbolcu Survivor'da yarıştığı dönemde hırsıyla dikkat çekmişti.

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