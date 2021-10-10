Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başladı! İstanbul'da dev yarış CANLI
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla beklenen yarış başladı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayan yarış 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu ile yayınlanıyor. Bu büyük heyecanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'sinde sürüyor.
HAMILTON YARIŞ MÜHENDİSİ BONO İLE KONUŞTU!
17. Tur'da Lewis Hamilton, yarış mühendisi Bono'ya, "Sağ taraftaki lastiklerin iç tarafı aşınmaya başladı." dedi ve en hızlı turu bir kez daha güncelledi.Bono ise Hamilton'a, "Lastik durumu olarak iyi gözüküyoruz" dedi.
Orta hamur lastiğini tercih eden Aston Martin pilotu Sebastian Vettel yarışta herkese geçildi ve yeniden pite döndü.
YARI KAPASİTEYLE TRİBÜNLER DOLU
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.
DEV YARIŞTA START VERİLDİ!
İŞTE O AN!
Yarışa 5. sıradan başlayan Fernando Alanso, Gasly'nin temasıyla spin attı ve 15. sıraya geriledi.
Fernando Alonso: Gasly aptal bir adam.
Gasly: Orada sıkıştım kaldım.
ÜST ÜSTE CEZALAR GELDİ!
Fernando Alonso ve Pierre Gasly'e ceza geldi!
Startın ardından Fernando Alonso'ya temas ederek spin atmasına neden olan Pierre Gasly'e 5 saniye cezası verildi.
Fernando Alonso'ya da çarpışmaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 saniye cezası geldi.
Sıralama turlarında rekor kırarak ilk sırayı alan fakat güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan ve 11. sırada start alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise ilk tur sonunda 9. sıraya yükseldi.
İstanbul'daki yağışlı hava pilotlara zor anlar yaşattı. Yarış startının ardından ilk viraj sırasında Alpine'nin deneyimli pilotu Fernando Alonso spin attı. Yarışa 5. sırada başlayan Alonso 12 sıra geriledi ve 17. sıraya düştü. İlk turun ardından AlphaTauri'den Pierre Gasly ile Alpine'den Fernando Alonso, 5 saniye cezası aldı.
Sıralama turlarında 15. olan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, aracının güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle son sıradan yarışa başladı. Daha önce güç ünitesinde değişikliğe giden Ferrari'den Carlos Sainz ise 19. sıradan start aldı.
YARIŞ ÖNCESİ GEÇİT TÖRENİ YAPILDI
Yarış öncesinde pilotlar pisti dolaştı. Geçit töreninde F1 pilotları üstü açık otobüsle Intercity İstanbul Park Pisti'nde tur attı. İstanbul'daki yağışlı havaya rağmen yarışı izlemeye gelen seyirciler geçit töreni sırasında F1 pilotlara yoğun ilgi gösterdi. Pilotlar da seyircilere el sallayarak karşılık verdi.
KIRAN KIRANA MÜCADELE
35/58 Lewis Hamilton, Sergio Perez'e karşı iki kez öne geçti ama doğru yarış çizgisinde kalmayı başaran Meksikalı pilot önde kalmayı başardı.
İŞTE O DİYALOG
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...