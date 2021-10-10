Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla beklenen yarış başladı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayan yarış 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu ile yayınlanıyor. Bu büyük heyecanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yarışa 5. sıradan başlayan Fernando Alanso, Gasly'nin temasıyla spin attı ve 15. sıraya geriledi.

Fernando Alonso: Gasly aptal bir adam.

Gasly: Orada sıkıştım kaldım.



ÜST ÜSTE CEZALAR GELDİ!

Fernando Alonso ve Pierre Gasly'e ceza geldi!

Startın ardından Fernando Alonso'ya temas ederek spin atmasına neden olan Pierre Gasly'e 5 saniye cezası verildi.

Fernando Alonso'ya da çarpışmaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 saniye cezası geldi.





Sıralama turlarında rekor kırarak ilk sırayı alan fakat güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan ve 11. sırada start alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise ilk tur sonunda 9. sıraya yükseldi.

İstanbul'daki yağışlı hava pilotlara zor anlar yaşattı. Yarış startının ardından ilk viraj sırasında Alpine'nin deneyimli pilotu Fernando Alonso spin attı. Yarışa 5. sırada başlayan Alonso 12 sıra geriledi ve 17. sıraya düştü. İlk turun ardından AlphaTauri'den Pierre Gasly ile Alpine'den Fernando Alonso, 5 saniye cezası aldı.

Sıralama turlarında 15. olan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, aracının güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle son sıradan yarışa başladı. Daha önce güç ünitesinde değişikliğe giden Ferrari'den Carlos Sainz ise 19. sıradan start aldı.

YARIŞ ÖNCESİ GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Yarış öncesinde pilotlar pisti dolaştı. Geçit töreninde F1 pilotları üstü açık otobüsle Intercity İstanbul Park Pisti'nde tur attı. İstanbul'daki yağışlı havaya rağmen yarışı izlemeye gelen seyirciler geçit töreni sırasında F1 pilotlara yoğun ilgi gösterdi. Pilotlar da seyircilere el sallayarak karşılık verdi.



KIRAN KIRANA MÜCADELE

35/58 Lewis Hamilton, Sergio Perez'e karşı iki kez öne geçti ama doğru yarış çizgisinde kalmayı başaran Meksikalı pilot önde kalmayı başardı.



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Perez: "Lewis beni dışarı itti!"

Az önce yan yana gelen Hamilton ve Perez, 4. sıra için kıyasıya bir mücadele içinde.

Meksikalı pilot Perez, virajda Hamilton'ın kendisine yer bırakmamasından şikayet etti.





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