22 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: İngiltere'nin önemli kulüplerinden Derby County borçlar nedeniyle iflas etti!

Derby County iflas etti!
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

İngiltere'de Championship'te mücadele eden Derby County'den kötü haber geldi. Ada'nın köklü kulübü borçları nedeniyle iflas etti. Kulübe kayyum atanacak ve 12 puanı silinecek.

Championship takımlarından Derby County, ödenmeyen borçlar sebebiyle iflas etti.

Wayne Rooney'in çalıştırdığı ekibe kayyum atanacak ve 12 puanı silinecek.

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