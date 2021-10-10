10 Ekim 2021, Pazar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nı kutladı!

Oktay Down Futsal Milli Takımı’nı kutladı!
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, Portekiz'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da başarılı sporcularımızı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Portekiz'i 6-0 yenerek şampiyon olan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendrom Futsal Milli Takımımızın ilk Avrupa Şampiyonluğunu can-ı gönülden kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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