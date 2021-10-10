Formula 1 Türkiye Grand Prix’si heyecan başladı!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla beklenen yarış başladı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayan yarış 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu ile yayınlanıyor. Bu büyük heyecanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yarışa 5. sıradan başlayan Fernando Alanso, Gasly'nin temasıyla spin attı ve 15. sıraya geriledi.

Fernando Alonso: Gasly aptal bir adam.

Gasly: Orada sıkıştım kaldım.



ÜST ÜSTE CEZALAR GELDİ!

Fernando Alonso ve Pierre Gasly'e ceza geldi!

Startın ardından Fernando Alonso'ya temas ederek spin atmasına neden olan Pierre Gasly'e 5 saniye cezası verildi.

Fernando Alonso'ya da çarpışmaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 saniye cezası geldi.





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