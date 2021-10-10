10 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'sinde başladı.
5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başladı. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.
YARI KAPASİTEYLE TRİBÜNLER DOLU
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.
DEV YARIŞTA START VERİLDİ!
İŞTE O AN!
Gasly: Orada sıkıştım kaldım.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecan başladı!
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla beklenen yarış başladı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayan yarış 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu ile yayınlanıyor. Bu büyük heyecanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'sinde başladı.
5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başladı. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.
YARI KAPASİTEYLE TRİBÜNLER DOLU
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.
DEV YARIŞTA START VERİLDİ!
İŞTE O AN!
Yarışa 5. sıradan başlayan Fernando Alanso, Gasly'nin temasıyla spin attı ve 15. sıraya geriledi.
Fernando Alonso: Gasly aptal bir adam.
Gasly: Orada sıkıştım kaldım.
ÜST ÜSTE CEZALAR GELDİ!
Fernando Alonso ve Pierre Gasly'e ceza geldi!
Startın ardından Fernando Alonso'ya temas ederek spin atmasına neden olan Pierre Gasly'e 5 saniye cezası verildi.
Fernando Alonso'ya da çarpışmaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 saniye cezası geldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...