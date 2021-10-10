10 Ekim 2021, Pazar

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecan başladı!

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si heyecan başladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla beklenen yarış başladı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayan yarış 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu ile yayınlanıyor. Bu büyük heyecanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'sinde başladı.

5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başladı. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

YARI KAPASİTEYLE TRİBÜNLER DOLU

Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.



DEV YARIŞTA START VERİLDİ!


İŞTE O AN!

Yarışa 5. sıradan başlayan Fernando Alanso, Gasly'nin temasıyla spin attı ve 15. sıraya geriledi.

Fernando Alonso: Gasly aptal bir adam.

Gasly: Orada sıkıştım kaldım.

ÜST ÜSTE CEZALAR GELDİ!

Fernando Alonso ve Pierre Gasly'e ceza geldi!

Startın ardından Fernando Alonso'ya temas ederek spin atmasına neden olan Pierre Gasly'e 5 saniye cezası verildi.

Fernando Alonso'ya da çarpışmaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 saniye cezası geldi.


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