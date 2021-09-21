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Son dakika spor haberi: Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı Anıtkabir'i ziyaret etti!

Ampute Futbol Milli Takımı Anıtkabir’i ziyaret etti!
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'mız Anıtkabir'i ziyaret etti. Üst üste 2 kez bu başarıya ulaşan sporcularımız ve TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, mozoleye "Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerin yer aldığı çelenk bıraktı.

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, kupayla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir'e geldi.

Heyet, "Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerin yer aldığı çelenk ile Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından Ampute Futbol Milli Takımı ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Çelik, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yüce Atam, bugün huzurunuza Türkiye Ampute Futbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutlamak için geldik. Bu şampiyonada sizin gibi gazi olan özellikle teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak ve diğer gazi sporcularımızla sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Mekanınız cennet olsun."

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