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Voleybolda Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programı belli oldu

Efeler Ligi’nde ilk 2 haftalık program belli oldu!
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programını açıkladı. Açılış maçı 9 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor arasında oynanacak.

Voleybolda Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligdeki ilk 2 haftanın programı şöyle:

1. Hafta

9 Ekim Cumartesi:

14.00 Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor (Merkez Karşıyaka)

10 Ekim Pazar:

14.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

14.00 Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Şırnak)

15.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent Voleybol)

15.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)

17.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

2. Hafta

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)

15.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Altekma (Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Sorgun)

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)

18.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent Voleybol)

18.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
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