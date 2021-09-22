Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programını açıkladı. Açılış maçı 9 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor arasında oynanacak.

Voleybolda Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programı belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligdeki ilk 2 haftanın programı şöyle:

1. Hafta

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