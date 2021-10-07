07 Ekim 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Türkiye Grand Prix'si öncesinde Lewis Hamilton: Duygusal anlar yaşadım

Lewis Hamilton: Duygusal anlar yaşadım
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.10.2021

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesi açıklamalarda bulundu. Geçen yılki yarış için "Çok çılgıncaydı." diyen Hamilton, "Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım." dedi.

Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum." dedi.

Deneyimli pilot, galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği geçen yılki Türkiye Grand Prix'siyle ilgili soruya, "Çok çılgıncaydı. Yeniden Türkiye'ye geldiğim için mutluyum. Zor bir yarıştı ama sonrasında podyumun zirvesine çıktık. Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım." yanıtını verdi.

36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.

Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Verstappen: Küçükken favori pistim Türkiye'ydi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli güreşçimiz Burhan Akbudak finale yükseldi! Milli güreşçimiz Burhan Akbudak finale yükseldi!
Verstappen: Küçükken favori pistim Türkiye’ydi Verstappen: Küçükken favori pistim Türkiye'ydi
Formula 1 İstanbul GP saat kaçta? Hangi kanalda? Formula 1 İstanbul GP saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör