Türkiye Grand Prix'si öncesinde Lewis Hamilton: Duygusal anlar yaşadım

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesi açıklamalarda bulundu. Geçen yılki yarış için "Çok çılgıncaydı." diyen Hamilton, "Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım." dedi.

Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum." dedi.

Deneyimli pilot, galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği geçen yılki Türkiye Grand Prix'siyle ilgili soruya, "Çok çılgıncaydı. Yeniden Türkiye'ye geldiğim için mutluyum. Zor bir yarıştı ama sonrasında podyumun zirvesine çıktık. Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım." yanıtını verdi.

36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.

Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

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