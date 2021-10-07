Türkiye Grand Prix'si öncesi Max Verstappen: Küçükken F1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesinde Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Verstappen, "Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi." dedi.
Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenecek Türkiye Grand Prix'siyle ilgili, "Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi. Buraya yeniden gelmek çok heyecan verici. Çok eğleneceğiz. Pist çok ilginç ve mükemmel. Umarım iyi şartlarda yarışırız." dedi.
Verstappen, son sıradan başlamasına rağmen ikinci bitirdiği Rusya Grand Prix'sinde Mercedes'in çok güçlü olduğunu belirterek, şampiyonluk yarışında puanların çok yakın olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini kaydetti.
Şampiyonluk yarışındaki stres yüküyle nasıl mücadele ettiği sorusu üzerine Hollandalı pilot, "Bütün takım olarak kazanmak istiyoruz. Stres altında değiliz, hafta sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezonu ikinci bitirsek bile çok iyi bir sonuç olacak. Yaptığım işten keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Verstappen, minik bir katılımcının "Eğer pilot olmasaydın kimi desteklerdin." sorusuna ise "Alonso'yu desteklerdim. Onun tarzını seviyorum." yanıtını verdi.
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