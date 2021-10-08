Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başlıyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başlıyor. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Organizasyonda yarın saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Fotomaç'ın haberine göre; Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Hamilton ile ilk zaferini isteyen Red Bull pilotu Verstappen, İstanbul'da 2 puan farkla yarışa başlayacak. Hamilton geçen yıl İstanbul'da mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

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