08 Ekim 2021, Cuma

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Andy Murray'den flaş hareket! Hırsızdan yardım istedi

Murray’den flaş hareket! Hırsızdan yardım istedi
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Teniste bir dönem 1 numara olan Andy Murray, maçlarda yüzüğünü çıkarıp ayakkabı bağcıklarına geçiriyordu. İskoç tenisçi, ayakkabısını çaldırması sonrası yüzüğünü de çaldırmış oldu ve hırsızdan yardım istedi.

Teniste dünya eski 1 numarası Andy Murray, Amerika'da katıldığı Indian Wells turnuvası sırasında evlilik yüzüğünü çaldırdı. Takvim'in haberine göre; Maçlarda parmağına takamadığı yüzüğünü uğur getirmesi için ayakkabısının bağcıklarına takmayı tercih eden İskoç raket, ayakkabısını çaldırınca yüzüğünü de çaldırdı. Murray, yardım için takipçilerine ve ayakkabısını çalan hırsıza seslendi. İskoç raket, "Yüzüğümü kaybettiğim için eve döndüğümde kötü bir duruma düşebilirim. Yüzüğü geri almam için ne gerekiyor?" dedi.

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