Formula 1’de 2025’ten itibaren sistem değişiyor!

Formula 1'de yeni bir döneme geçiliyor. F1 yönetimi Monza'da yaptığı toplantı sonrasında motorların DNA'sının değiştirileceğini ve yenilenebilir enerjinin yarışlarda kullanılacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

FORMULA 1 Yönetimi, radikal bir karara imza atıyor... Hafta sonu Monza'da yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada, 2025'te piste çıkacak yeni nesil motorlarının yüzde 100 sürdürülebilir bir yakıtla çalıştırılacağını duyuruldu. Daha önce yapılan toplantılarda Mercedes, Renault ve Ferrari takımları, MGU-H'yu (Motor Jeneratör Ünitesi Isı) hibrit motorlardaki en son teknoloji olarak gördüğünden bu şekilde devam edilmesini istemişlerdi. Ancak Red Bull ise MGU-H ünitesinin kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.

TARIMSAL ATIKLARDAN...

Akşam'ın haberine göre, Monza'da yapılan toplantı ise 2025'ten sonra MGUH'nin bırakılması yönünde karar alındı. Motorun DNA'sı değişecek ve biyoyakıt dönemi F1'de resmen başlayacak. 2022 için, F1 arabaları E10'a geçecek. Ancak 2025'te gelen yeni düzenlemeler kapsamında oluşturulan güç üniteleri, F1'in çeşitli potansiyel kaynaklardan elde edilen unsurlar kullanılarak laboratuvarda oluşturulacağını söylediği yüzde 100 sürdürülebilir bir yakıt kullanacak. F1, yakıtın belediye atıklarından veya algler ya da tarımsal atıklar gibi gıda dışı biyokütleden de gelebileceğini söylüyor. Otomobillerin performansının etkilenmemesi hedefleniyor.

ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYORUZ

F1 Baş Teknik Sorumlusu Pat Symonds da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "F1, yeni yakıtın geleneksel benzine kıyasla en az yüzde 65'lik sera gazı emisyonu tasarrufu sağlamasını bekliyor. F1, yenilenemeyen benzinle devam etmek yerine, içten yanmalı motorları sürdürülebilir hale getirme yolunda öncülük etmek istiyor. F1'in geliştirmekte olduğu 'düşürme' yakıtı, herhangi bir özel modifikasyon olmaksızın herhangi bir içten yanmalı motorda kullanılabilecektir. Porsche ve F1, sürdürülebilir yakıtlar yaratmak için güçlerini birleştirirse, içten yanmalı motorun geleceği şaşırtıcı derecede parlak olabilir" dedi.

DİĞER

DİĞER SPORLAR HABERLERİ