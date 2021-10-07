07 Ekim 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Ünlü sanatçı Göksel Formula 1’de İstiklal Marşı'nı seslendirecek!

Formula 1’de Göksel sürprizi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

Intercity İstanbul Park’ta 10 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Formula 1 yarışının açılış seremonisinde şarkıcı Göksel, İstiklal Marşı’nı seslendirecek. | Son dakika spor haberleri

Bu yıl tekrar Türkiye'ye getirilen, 10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstiklal Marşı'nı kimin seslendireceği büyük merak konusuydu.

Pazar günü Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1'in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek.

8-9-10 Ekim'de gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1’de 2025’ten itibaren sistem değişiyor! Formula 1'de 2025'ten itibaren sistem değişiyor!
Formula 1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 ne zaman, saat kaçta?
Verstappen: İstanbul’da her şey farklı olacak! Verstappen: İstanbul'da her şey farklı olacak!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör