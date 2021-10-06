06 Ekim 2021, Çarşamba
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Verstappen, "Geçen yıl takım olarak İstanbul'da iyi işler yapamamıştık. Ancak, bu yıl çok farklı olacak. Umarım asfaltta biraz daha yol tutuş artmıştır. Bu yıl İstanbul'da ne kadar mücadeleci olacağımızı merakla bekliyorum." dedi.
Sezon sonunda Honda ile yollarını ayıracak olan takımının Japon motor üreticisine özel teşekkür nedeniyle İstanbul'da yeni bir renk düzeniyle devam etmesi hakkında Verstappen, "Umarım taraftarlarımız bu özel renk düzenimizi beğenirler ve takımımıza şans getirir. Bu renk düzenini aslında Japonya GP'de kullanacaktık ancak maalesef yarış iptal edildi. Bu gerçekten çok özel olabilirdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Max Verstappen: İstanbul'da her şey farklı olacak!
Formula 1'de Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul Park'ta koşulacak yarış öncesi açıklamalarda bulundu. Verstappen, "Geçen yıl takım olarak İstanbul'da iyi işler yapamamıştık. Ancak, bu yıl çok farklı olacak. Umarım asfaltta biraz daha yol tutuş artmıştır. Bu yıl İstanbul'da ne kadar mücadeleci olacağımızı merakla bekliyorum." dedi. | Son dakika spor haberleri
Formula 1'de sezonun en büyük iki şampiyonluk adayından birisi olan Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul Park'ta koşulacak Türkiye grand-prix öncesi açıklamalarda bulundu.
Verstappen, "Geçen yıl takım olarak İstanbul'da iyi işler yapamamıştık. Ancak, bu yıl çok farklı olacak. Umarım asfaltta biraz daha yol tutuş artmıştır. Bu yıl İstanbul'da ne kadar mücadeleci olacağımızı merakla bekliyorum." dedi.
Sezon sonunda Honda ile yollarını ayıracak olan takımının Japon motor üreticisine özel teşekkür nedeniyle İstanbul'da yeni bir renk düzeniyle devam etmesi hakkında Verstappen, "Umarım taraftarlarımız bu özel renk düzenimizi beğenirler ve takımımıza şans getirir. Bu renk düzenini aslında Japonya GP'de kullanacaktık ancak maalesef yarış iptal edildi. Bu gerçekten çok özel olabilirdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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