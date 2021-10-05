SPOR HABERLERİ - Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın da başarılı oyuncularından olan Zehra Güneş açıklamalarda buldunu. Kulübü Vakıfbank hakkında da konuşan Güneş, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında da bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Zehra Güneş, yeni sezon öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Milli yıldız hedefini de açıklarken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken itirafta bulundu.
'VAKIFBANK'TA OYNAMAK BENİ GURURLU HİSSETTİRİYOR'
Vakıfbank çatısı altında bulunmak, altyapısından yetişip oynamak beni ayrıcalıklı ve gururlu hissettiriyor. Böyle sürekli Vakıfbank'ı övüyormuşuz gibi oluyor ama kulüp gerçekten çok özel, çok farklı, çok aile gibi. Çok mutluyum, çok gururluyum burada olduğum için. Kulüpte beşinci sezonumu geçireceğim. Umarım çok büyük başarılara tekrar imza atabiliriz.
'AYRILMA DÜŞÜNCEM YOK'
Vakıfbank, benim için maneviyat olarak çok farklı bir noktada. Antrenörümüz Giovanni Guidetti olsun, takım arkadaşlarım olsun, yönetim olsun herkes... Bu maneviyat bazen çok farklı şeylerin önüne geçebiliyor. Haberleri ben de görüyorum ama şu an Vakıfbank'tan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türkiye'de Vakıfbank dışında bir kulüpte nasıl yapabilirim bilmiyorum. Vakıfbank'a karşı oynamak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum.
"UMARIM GÖZDE ABLA GİBİ FORMAMI ASTIRIRIM"
Senin formanı da Gözde Kırdar gibi bir gün salona asılmış halde görür müyüz? sorusuna milli yıldız şu yanıtı verdi; Bunu kim istemez ki! Gözde Abla gibi efsanevi bir ismin yanına formasını astırmayı herkes ister. Umarım ben de böyle bir şeyi başarabilirim.
RONALDO'YA AYRI BİR HAYRANLIĞIM VAR'
Voleybola başlamadan önce sporla hiç alakam yoktu. Akademik başarıma çok odaklı bir insandım. Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu.
"KIZ KARDEŞLERİMLE AYNI TAKIMDA OYNMAYI ÇOK İSTERİM"
Vakıfbank altyapısında oynayan kız kardeşleriyle ilgili Güneş; "Aslında onlarla aynı takımda oynamayı çok isterim. Aynı takımda oynamak nasıl bir his, tahmin bile edemiyorum. Takım arkadaşlarım da benim kardeşim tabii ki. Ancak aynı kandan olmak ve aynı şey için mücadele ediyor olmak çok farklı bir şey olsa gerek. Umarım çok yakın zamanda onlarla aynı takımda oynar ve aynı zafer hedeflerine koşabiliriz. Çok isterim." ifadelerini kullandı.
"DURMAKSIZIN DEVAM EDİYORUZ"
Milli takım ve Vakıfbank, çok farklı heyecanlar. Birisinde Türk bayrağı için savaşıyoruz. Ötekisi Vakıfbank ailesi için çok farklı yerlere adımızı yazdırmak için savaşıyoruz. Durmaksızın sezona devam ediyoruz. Çok farklı yerlerde, çok farklı takım arkadaşlarıyla mücadele ettiğimiz için aslında bize ara vermiş gibi oluyor. Milli takımdan dönerken 10 gün bir ara verdik. Bu ara sonrası yeni hedeflere odaklanmaya başladık. Ortam değişikliği bizim motivasyonumuzu değiştiriyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor ama bunun üstesinden geliyoruz.
"EN SEVDİĞİM YER MILANO!"
Türkiye dışında dünyada olmaktan en çok keyif aldığın yer neresiydi? -İtalya, Milano! / En sevdiğin yemek hangisi oldu Milano'da? -Makarna. / En sevdiğin tatlı? -San Sebastian. / Son okuğun kitap hangisiydi? -Serkan Karaismailoğlu'ndan Pia Mater. / Favori Türk şarkıcın, grubun? -Madrigal. / Son izlediğin dizi/film hangisi? -A Star is Born. 85. kez izledim herhalde. En sevdiğim film.
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