05 Ekim 2021, Salı

DİĞER SPORLAR

Lewis Hamilton İstanbul'daki Formula 1 yarışına son sırada başlayabilir!

Hamilton yarışa son sırada başlayabilir!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.10.2021

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotları arasında olan Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde piste çıkacak. Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul'da düzenlenecek sezonun 16. yarışına son sıradan başlayabilir. İşte detaylar...

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul'da düzenlenecek sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayabilir.

Bu sezon aracında üç kez güç ünitesini değiştiren Hamilton, bu durumun tekrarlaması halinde geçen sene ilk sırada tamamladığı İstanbul'daki yarışa bu sezon son sıradan başlama cezası alacak.

Büyük Britanya basınına konuşan Mercedes'in direktörü Toto Wolff, İstanbul'daki yarışta Hamilton'ın aracında güç ünitesinin değiştirilebileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunu yapabiliriz, ama bu konuda son kararı henüz vermedik." dedi.

Mercedes araçlarındaki en önemli sorunun dayanıklılık olduğunu vurgulayan Wolff, "Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Burada sorun yaşarsanız, yarışı bitirememe tehlikesi doğar. Bu yönde bir değişiklik yaparsak bu durum ortadan kalkmış olur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton." değerlendirmesinde bulundu.

Hamilton ile bu sezon çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde aracında dördüncü kez güç ünitesi değişikliğine giderek yarışa son sıradan başlama cezası almıştı. Hollandalı sürücü, buna rağmen Hamilton'ın ardından yarışı ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon pilotlar klasmanında Hamilton, Verstappen'in iki puan önünde lider konumda bulunuyor. Şampiyonada, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık gerekçeleriyle araçlarda bir sezonda en fazla üç kez güç ünitesi değişikliğine izin veriliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli voleybolcu Zehra’dan Ronaldo itirafı! Milli voleybolcu Zehra'dan Ronaldo itirafı!
Süleyman Atlı bronz madalya mücadelesini kaybetti! Süleyman Atlı bronz madalya mücadelesini kaybetti!
Formula 1’de rekor sezonu gelecek yıl olacak! Formula 1'de rekor sezonu gelecek yıl olacak!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör