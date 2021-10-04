04 Ekim 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Milli güreşçimiz Süleyman Atlı bronz madalya mücadelesini kaybetti!

Süleyman Atlı bronz madalya mücadelesini kaybetti!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.10.2021

Milli güreşçimiz Süleyman Atlı, Belaruslu Aryan Tsiutrym ile bronz madalya müsabakasında karşı karşıya geldi. Serbest stil 57 kilo müsabakasında Süleyman Atlı rakibine kaybetti.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda beşinci oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük müsabakasında Belaruslu Aryan Tsiutryn ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Tsiutryn bronz madalya kazanırken, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Atlı, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Rio ve Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Süleyman, 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalyayla tamamladı. Oslo'da olimpiyat şampiyonu Taha Akgül (125 kilo) ile Fazlı Eryılmaz (74 kilo), bronz madalyanın sahibi olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1’de rekor sezonu gelecek yıl olacak! Formula 1'de rekor sezonu gelecek yıl olacak!
Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz’dan bronz madalya! Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz'dan bronz madalya!
F1 Türkiye Grand Prix’si öncesi basın toplantısı düzenlendi F1 Türkiye Grand Prix'si öncesi basın toplantısı düzenlendi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör