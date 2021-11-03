06 Kasım 2021, Cumartesi

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Milli güreşçi Kerem Kamal 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı!

Kerem Kamal’dan bronz madalya!
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçimiz Kerem Kamal, dünya üçüncüsü oldu. Sırbistan'da düzenlenen turnuvada milli sporcu, 60 kiloda Ukraynalı rakibi Ihor Kurochkin'i 6-5 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Kerem Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 60 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı rakibi Ihor Kurochkin'i 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Kerem Kamal, 60 kiloda İtalyan rakibi Tommaso Bosi'yi, çeyrek finalde de Ermeni Tigran Minasyan'ı yenmişti. Yarı finalde ise Rus Anvar Allakhairov'a mağlup olmuştu.

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