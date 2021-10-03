03 Ekim 2021, Pazar

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz bronz madalya kazandı!

Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz’dan bronz madalya!
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz, bronz madalya kazandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibi Nicolas Edward Gwiazdowski'yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu. 74 kiloda ise Fazlı Eryılmaz, Belarus rakibi Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Şampiyonada bugün mindere çıkan sporculardan 57 kiloda Süleyman Atlı, yarı finalde İranlı Alireza Nosratolah Sarlak'a 7-4 kaybederek final şansını kaybetti. Atlı, yarın repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya maçına çıkacak.

Öte yandan, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, çeyrek finalde Rusya'dan Zagir Shakhiev'e 10-0 kaybetti. Rus sporcunun finale çıkmasıyla Kılıçsallayan, yarın bronz madalya maçı için Hindistan'tan Rohit Rohit'e karşı repesaja çıkma hakkı elde etti.

Ayrıca, 92 kiloda Erhan Yaylacı ilk turda, 79 kiloda Ramazan Sarı ise çeyrek finalde yenilerek elendi.

Organizasyonda yarın serbest stil 70 kiloda Mustafa Kaya, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, kadınlar 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda da Merve Karadeniz mindere çıkacak.

Şampiyonada serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda repesaj ile final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

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