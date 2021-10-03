Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz bronz madalya kazandı!
Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Taha Akgül ve Ferdi Eryılmaz, bronz madalya kazandı.
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibi Nicolas Edward Gwiazdowski'yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu. 74 kiloda ise Fazlı Eryılmaz, Belarus rakibi Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Şampiyonada bugün mindere çıkan sporculardan 57 kiloda Süleyman Atlı, yarı finalde İranlı Alireza Nosratolah Sarlak'a 7-4 kaybederek final şansını kaybetti. Atlı, yarın repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya maçına çıkacak.
Öte yandan, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, çeyrek finalde Rusya'dan Zagir Shakhiev'e 10-0 kaybetti. Rus sporcunun finale çıkmasıyla Kılıçsallayan, yarın bronz madalya maçı için Hindistan'tan Rohit Rohit'e karşı repesaja çıkma hakkı elde etti.
Ayrıca, 92 kiloda Erhan Yaylacı ilk turda, 79 kiloda Ramazan Sarı ise çeyrek finalde yenilerek elendi.
Organizasyonda yarın serbest stil 70 kiloda Mustafa Kaya, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, kadınlar 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda da Merve Karadeniz mindere çıkacak.
Şampiyonada serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda repesaj ile final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...