03 Eylül 2021, Cuma

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CANLI SKOR: Türkiye Sırbistan voleybol maçı | 2021 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final

Türkiye - Sırbistan | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez final oynamak istiyor. Türkiye - Sırbistan maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı; Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Yarı finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, finale yükselmek için mücadele ediyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Türkiye - Sırbistan maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. SET: TÜRKİYE 34-32 SIRBİSTAN

2. SET: TÜRKİYE 26-28 SIRBİSTAN

3. SET: TÜRKİYE 23-25 SIRBİSTAN

4. SET: TÜRKİYE 13-25 SIRBİSTAN

HEDEF 2. KEZ ÜST ÜSTE FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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