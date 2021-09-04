Naomi Osaka tenise ara verdi! Gözyaşlarını tutamadı

Son Grand Slam Turnuvası Amerika Açık'ta 18 yaşındaki rakibine yenilen Naomi Osaka, tenise ara verdiği açıkladı. Japon tenisçi bu kararı alırken gözyaşlarını tutamadı.

Amerika Açık'ın 5. gününde şoke eden bir gelişme yaşandı. Turnuvayı iki kez kazanan ve son şampiyon olarak Amerika Açık 2021'e gelen Japon tenisçi Naomi Osaka, 3. turda Kanadalı Leylah Fernandez'e yenildi ve turnuvaya veda etti.

18 YAŞINDAKİ RAKİBİNE KAYBETTİ

Amerika Açık'ta iki, toplamda ise 3 grand slam şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Naomi Osaka'yı turnuva dışına iten Leylah Fernandez, 18 yaşında. Osaka'yı 5-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle geriden gelerek 2-1 mağlup eden Fernandez, 4. turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.



NAOMI OSAKA TENİSE ARA VERDİĞİNİ AÇIKLADI

3 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvaya erken veda eden Osaka, maç sonu basın toplantısında tenise ara verdiğini açıkladı.

Osaka, kararını şu sözlerle duyurdu:

Son zamanlarda kazandığımda mutlu hissetmiyorum, daha çok, omzumdan bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Kaybettiğimdeyse çok üzgün. Bence bu normal değil. Şu anda ağlamak istemiyorum ama durum tam olarak bu şekilde.

AĞLAMAYA BAŞLADI AMA SÖZLERİNE DEVAM ETTİ

Naomi Osaka'nın ağlamaya başlamasıyla moderatör basın toplantısını durdurmak istedi ancak Japon raket sözlerine devam etti:

Şu anda bu durumdayım ve neler olduğunu anlamak istiyorum. Ne yapmak istediğime karar vermem lazım. Bir daha ne zaman tenis maçı yapacağımı bilmiyorum. Bir süre ara vermem benim için doğru olan şey.

MENTAL SORUNLAR SEBEBİYLE FRANSA AÇIK'TAN ÇEKİLMİŞ, WIMBLEDON'A KATILMAMIŞTI

Naomi Osaka, sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'a katılmadan önce basın toplantılarına çıkmama kararı almış, bunun kurallara aykırı olması ve çıkmadığı ilk basın toplantısının devamında kendisine para cezası verilmesi üzerine turnuvadan çekilmişti.

Osaka, sezonun devamında Wimbledon'a da katılmamıştı.

TOKYO 2020'DE OLİMPİYAT ATEŞİNİ YAKMIŞTI

Fransa Açık ve Wimbledon'u mental problemleri sebebiyle es geçen Osaka, ülkesi Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olimpiyat ateşini yakan isim olmuştu.

Osaka, Tokyo'da da 3. turda turnuvaya veda etmişti.

AMERİKA AÇIK'TA SONUÇLAR

Tek kadınlarda Aryna Sabalenka (2 numaralı seribaşı), Danielle Collins'i 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 16 isim arasına girdi. 2016 şampiyonu Angelique Kerber (16) de 2017 şampiyonu Sloane Stephens'ı 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) yenerek 4. tura yükseldi.

ERKEKLERDE 3 VE 5 NUMARALI SERİBAŞLARI ELENDİ

Stefanos Tsitsipas (3) ve Andrey Rublev (5), 3. turdaki rakiplerine 5 set sonunda yenilerek turnuvanın dışında kaldı. Tsitsipas, erkekler dünya sıralamasının 55. basamağındaki Carlos Alcaraz, Rublev de dünya 50'ncisi Frances Tiafoe ile oynadığı karşılaşmayı kaybetti.

Diego Schwartzman (11), Alex Molcan'ı 3-0 (6-4, 6-3, 6-3), Felix Auger-Aliassime (12) ise Roberto Bautista'yı (18) 3-2'lik (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) skorla geçerek 4. tur vizesini aldı.

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