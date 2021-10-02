Umut Süleyman Altınpa şampiyonluk için yarışacak
Umut Süleyman Altınpa, vücut geliştirme sporunun en prestijli organizasyonunda yarışacak. IFBB ve NPC'nin ortak düzenlediği Olympia Amateur Orlando'da sahneye çıkacak olan başarılı sporcu, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Umut Süleyman Altınpa, IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) - NPC'nin (Ulusal Fizik Komitesi) ortak düzenlediği Olympia Amateur Orlando'da 7 Ekim Perşembe günü yarışacak. Altınpa, Türkiye'yi temsil eden tek Türk sporcu olarak sahneye çıkacak.
ABD'de son 3 yılda 13 kez yarışmaya katılıp 9 kez şampiyonluk alan başarılı sporcu, geçen yıl bir ilke imza atıp tüm rakiplerini geride bırakarak üçüncülük elde etmişti.
Geçen yıl kaçan şampiyonluktan dersler çıkararak daha çok çalıştığını belirten Altınpa, mutlak şampiyonluk parolasıyla yarışacağını söyledi. Altınpa, Olympia Amateur Orlando için yaklaşık 1 yıldır ABD'de bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Bu yarışmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Altınpa, şöyle konuştu:
"Bu yarışma için dünyanın en iyi antrenörleri ile çalıştım ve antrenmanlar yaptım. Çünkü burası benim yaşamım boyunca hayalini kurduğum bir yer. Dünyanın en iyileri burada. Geçen sene şampiyonluk çok ufak detaylardan dolayı kaçtı. Son yarışmadan dersler çıkararak çalıştım. Bütün planlarımı bu yarışmaya göre yaptım. Artık yolun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. 7 Ekim'de yapılacak yarışmada bu emeğimin karşılığını almak istiyorum. Her ne kadar tek başıma sahneye çıkacak olsam da Türkiye'yi temsil ettiğimin farkındayım ve bunun haklı gururunu yaşıyorum. Binlerce destek mesajı geliyor. Burada zaferi göğüsleyerek yüreği benle atan insanlara şampiyonluk sevincini yaşatmak ve başarılamayanı başarmak istiyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...