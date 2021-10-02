02 Ekim 2021, Cumartesi

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Umut Süleyman Altınpa şampiyonluk için yarışacak

Umut Süleyman Altınpa şampiyonluk için yarışacak
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Umut Süleyman Altınpa, vücut geliştirme sporunun en prestijli organizasyonunda yarışacak. IFBB ve NPC'nin ortak düzenlediği Olympia Amateur Orlando'da sahneye çıkacak olan başarılı sporcu, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Umut Süleyman Altınpa, IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) - NPC'nin (Ulusal Fizik Komitesi) ortak düzenlediği Olympia Amateur Orlando'da 7 Ekim Perşembe günü yarışacak. Altınpa, Türkiye'yi temsil eden tek Türk sporcu olarak sahneye çıkacak.

ABD'de son 3 yılda 13 kez yarışmaya katılıp 9 kez şampiyonluk alan başarılı sporcu, geçen yıl bir ilke imza atıp tüm rakiplerini geride bırakarak üçüncülük elde etmişti.

Geçen yıl kaçan şampiyonluktan dersler çıkararak daha çok çalıştığını belirten Altınpa, mutlak şampiyonluk parolasıyla yarışacağını söyledi. Altınpa, Olympia Amateur Orlando için yaklaşık 1 yıldır ABD'de bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Bu yarışmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Altınpa, şöyle konuştu:

"Bu yarışma için dünyanın en iyi antrenörleri ile çalıştım ve antrenmanlar yaptım. Çünkü burası benim yaşamım boyunca hayalini kurduğum bir yer. Dünyanın en iyileri burada. Geçen sene şampiyonluk çok ufak detaylardan dolayı kaçtı. Son yarışmadan dersler çıkararak çalıştım. Bütün planlarımı bu yarışmaya göre yaptım. Artık yolun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. 7 Ekim'de yapılacak yarışmada bu emeğimin karşılığını almak istiyorum. Her ne kadar tek başıma sahneye çıkacak olsam da Türkiye'yi temsil ettiğimin farkındayım ve bunun haklı gururunu yaşıyorum. Binlerce destek mesajı geliyor. Burada zaferi göğüsleyerek yüreği benle atan insanlara şampiyonluk sevincini yaşatmak ve başarılamayanı başarmak istiyorum."

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