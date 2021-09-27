27 Eylül 2021, Pazartesi

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Milli okçumuz Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda 4. oldu

Milli okçumuz Mete Gazoz 4. oldu
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Dünya Okçuluk Şampiyonası üçüncülük maçında milli okçumuz Mete Gazoz, Birleşik Amerikalı Brady Ellison'la kozlarını paylaştı. Milli okçumuz 6-2'lik setlerle rakibine mağlup oldu ve turnuvayı 4. bitirdi.

Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Kim Woojin'e 6-4 mağlup olan Mete Gazoz, bronz madalya maçında Birleşik Amerikalı Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. Mete Gazoz 3. lük maçında rakibine 6-2 yenilerek turnuvayı 4. tamamladı.

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