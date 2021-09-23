Tyson Fury, Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçını takip edecek!
Las Vegas'ta Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk arasında gerçekleşecek unvan maçını Ünlü WBC şampiyonu Tyson Fury'de seyredecek. Fury bu maç hakkında ise çarpıcı sözler söyledi. 33 yaşındaki boksör, "syk kazanırsa bize birkaç sterline mal olacak. Kesinlikle iyi bir dövüşçü. Joshua'nın zorlu bir dövüşü var. Bütün boks dövüşlerini tek tek izliyorum, bu yüzden tabii ki bir ağır siklet şampiyonluk maçını izleyeceğim. Joshua'yı yenmeyi tercih ederim." dedi.
Ünlü WBC şampiyonu Tyson Fury, cumartesi günü Las Vegas'ta Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk'in unvan maçını seyredecek. Merakla beklenen karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fury, mücadelede Joshua'yı destekleyeceğini söyledi ve şunları dile getirdi:
Joshua'nın kazanmasını istiyor muyum? Kesinlikle. Çünkü Usyk'i yenmem pek mantıklı gelmiyor. Usyk kazanırsa bize birkaç sterline mal olacak. Kesinlikle iyi bir dövüşçü. Joshua'nın zorlu bir dövüşü var. Bütün boks dövüşlerini tek tek izliyorum, bu yüzden tabii ki bir ağır siklet şampiyonluk maçını izleyeceğim. Joshua'yı yenmeyi tercih ederim. Bu daha büyük bir kavga ve insanlar daha fazlasını görmek istiyor.
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