Emma Raducanu Dünya Tenis Şampiyonası'na katılacak
18 yaşındaki Kanada'lı tenisci Emma Raducanu, 16-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'na katılacağını açıkladı.
Emma Raducanu, 16-18 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek olan Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'na katılacağını açıkladı.
44 YIL SONRA BRİTANYA TARİHİNDE BİR İLK
ABD Açık'ta şampiyon olan 18 yaşındaki Büyük Britanyalı Emma Raducanu, ülkesinde tarihe geçmişti. New York'ta düzenlenen turnuvanın şampiyonluk karşılaşmasını 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Raducanu, 44 yıl sonra Grand Slam kazanan ilk Büyük Britanyalı kadın tenisçi olarak tarihe geçmişti. Tenisin doğduğu ülke olan İngiltere'de 44 yıldır herhangi bir kadın tenisçi şampiyon olamıyordu. Son şampiyonluk ise 44 yıl önce İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Virginia Wade tarafından gelmişti.
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