22 Eylül 2021, Çarşamba
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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 2 hafta maçlarının programı şöyle:
16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)
9 Ekim Cumartesi:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
13.00 VakıfBank-Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Galatasaray-PTT (Burhan Felek Vestel)
15.00 Mert Grup Sigorta-Karayolları (Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
2. Hafta
12 Ekim Salı:
15.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent)
16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent)
18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Mimar Sinan)
Sultanlar Ligi'nde ilk 2 hafta programı belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk 2 haftasının programını açıkladı. Sezonun açılış maçında 8 Ekim Cuma günü saat 16.00'da Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk 2 haftasının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 2 hafta maçlarının programı şöyle:
1. Hafta8 Ekim Cuma:
16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)
9 Ekim Cumartesi:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
13.00 VakıfBank-Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Galatasaray-PTT (Burhan Felek Vestel)
15.00 Mert Grup Sigorta-Karayolları (Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
2. Hafta
12 Ekim Salı:
15.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent)
16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent)
18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Mimar Sinan)
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