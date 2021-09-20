Son dakika spor haberi: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ adaylığını açıkladı!
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) ortaklaşa düzenlediği "Voleybol Gecesi"nde açıklamada bulundu. Üstündağ, "26 Ekim için genel kurul kararı aldık. Ben bu camiaya güzel evlatlık yaptıysam ve bana 'devam et' derlerse adayım. Evet bugün açıklıyorum." dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 26 Ekim'de gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) ortaklaşa düzenlediği "Voleybol Gecesi"nde açıklamada bulunan Üstündağ, "26 Ekim için genel kurul kararı aldık. Ben bu camiaya güzel evlatlık yaptıysam ve bana 'devam et' derlerse adayım. Evet bugün açıklıyorum." dedi.
İstikrardan yana olduklarını kaydeden Üstündağ, "Birlik beraberlikten yanayız. Sponsorlarımızla, sahada ter döken oyuncularımızla antrenörlerimizle herkesi bütünleştirdiğimizi düşünüyorum. Devamlılığın önemli olduğunu düşünüyorum. Öngörülü, iyi bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.
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