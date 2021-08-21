22 Ağustos 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Filenin Sultanları'nın rakibi İsveç!

Filenin Sultanları’nın rakibi İsveç!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2021

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 3. maçına İsveç karşısında çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkacak.

PUAN DURUMU

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

TakımlarOGMPuan
1. Hollanda2206
2. Türkiye2206
3. İsveç1102
4. Finlandiya2021
5. Romanya1010
6. Ukrayna2020

STATÜ

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Berke Akçam rekorla finalde! Berke Akçam rekorla finalde!
Milli karateci Avrupa 7.’si! Milli karateci Avrupa 7.'si!
Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde... Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör