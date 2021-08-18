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Son dakika spor haberi: Formula 1'de Japonya Grand Prix'si iptal edildi

F1 Japonya Grand Prix’si iptal edildi
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Japonya Grand Prix'si, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Kovid-19 kaynaklı organizasyon güçlükleri sebebiyle bu yıl yapılmayacak.

Açıklamada, F1 yönetiminin takvimde oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başladığı da belirtildi.

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