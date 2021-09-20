20 Eylül 2021, Pazartesi
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Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.
İtalya 3-2 Slovenya (MAÇ SONUCU-ÖZET) İtalya Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonu oldu
Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlenen 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası organizasyonunda şampiyonluğu Slovenya'yı 3-2 mağlup eden İtalya kazandı.
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı.
Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynandı.
11. finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.
İtalya böylece 2005'ten bu yana ilk, tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı.
Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.
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