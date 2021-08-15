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Son dakika spor haberi: Milli sporcu Ceren Koçur Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

Ceren Koçur gümüş madalya kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Gençler Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Ceren Koçur, gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan duyuruda, Polonya'nın Wroclaw kentinde gerçekleşen Dünya Gençler Şampiyonası'nın son gününde Ceren Koçur, klasik yay kadet kadınlar kategorisinde final mücadelesi yaptı ve Fransız rakibi Caroline Lopez'e kaybetti. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nın son gününde Ceren Koçur, klasik yay kadet kadınlar kategorisinde final mücadelesi yaptı.

Ay-yıldızlı sporcu, finalde Fransız rakibi Caroline Lopez'e 6-4 kaybetti ve ikinci sırada gümüş madalyanın sahibi oldu.

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