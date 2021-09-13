2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek veda ettiği turnuvada, bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Rusya, Polonya, Hollanda ve Sırbistan'ın ardından bugünkü son 16 turu maçlarında rakiplerini mağlup eden İtalya, Almanya, Slovenya ve Çekya, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İtalya-Letonya: 3-0

Almanya-Bulgaristan: 3-1

Slovenya-Hırvatistan: 3-1

Fransa-Çekya: 0-3

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yapacağı çeyrek final etabında eşleşmeler ve program şöyle:

14 Eylül Salı:

Hollanda-Sırbistan

Polonya-Rusya

15 Eylül Çarşamba:

İtalya-Almanya

Slovenya-Çekya

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