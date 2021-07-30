Lewis Hamilton'dan Türkiye paylaşımı! "Dua ediyorum"

Formula 1 Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ülkemizde birçok ilde çıkan yangınlarla ilgili "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" notuyla bir paylaşım yaptı.

Formula 1'in şampiyon pilotlarından Lewis Hamilton, ülkemizdeki orman yangınlarına duyarsız kalmadı. Büyük Britanyalı pilot, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" mesajını yayınladı.

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