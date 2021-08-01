01 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Kaan Efe Kaya Türkiye rekoru kırdı

Kaan Efe Kaya'dan Türkiye rekoru!
DİĞER SPORLAR
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda bugün sona eren organizasyonda Kaan Efe Kaya'nın, 100 metre çift palette yaptığı 45.95'lik dereceyle Türkiye rekorunu kırdığını duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda bugün sona eren organizasyonda Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü'nden Kaan Efe Kaya, 100 metre çift palette yaptığı 45.95'lik dereceyle Türkiye rekorunu kırdı.

18 spor kulübünden 50'si kadın 124 sporcunun katıldığı şampiyona, su üstü, çift palet, dip, 4x100 ve 4x200 su üstü bayrak yarışları disiplinlerinde yapıldı.

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