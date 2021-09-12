Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Filenin Efeleri
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak maç merakla bekleniyor. A Milli Voleybol Takımı'mız, grupta ilk 3 maçını kazanmış ve kalan 2 maçında mağlup olmuştu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazmak istiyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sırbistan Türkiye voleybol maçı 12 Eylül Pazar günü saat 21:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.
EKSİK YOK!
Kritik Sırbistan maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız tam kadro olarak sahada olabilecek. Sırbistan cephesinde de eksik oyuncu bulunmuyor.
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU!
Murat Yenipazar
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 01/01/1993
Kilo: 74 kg
Boy: 193 cm
Vahit Emre Savaş
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 07/03/1995
Kilo: 96 kg
Boy: 203 cm
Oğulcan Yatgın
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 28/04/1997
Kilo: 88 kg
Boy: 201 cm
Efe Bayram
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/03/2002
Kilo: 88 kg
Boy: 194 cm
Yiğit Gülmezoğlu
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 28/12/1995
Kilo: 87 kg
Boy: 196 cm
Adis Lagumdzija
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 29/03/1999
Kilo: 108 kg
Boy: 211 cm
Oğuzhan Karasu
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 16/06/1995
Kilo: 104 kg
Boy: 205 cm
Efe Mandıracı
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/04/2002
Kilo: 90 kg
Boy: 203 cm
Mirza Lagumdzija
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 18/05/2001
Kilo: 84 kg
Boy: 203 cm
Bedirhan Bülbül
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 29/07/1999
Kilo: 91 kg
Boy: 200 cm
Caner Ergül
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 31/07/1994
Kilo: 80 kg
Boy: 187 cm
Burak Güngör
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 28/07/1993
Kilo: 85 kg
Boy: 190 cm
Beytullah Hatipoğlu
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 24/02/1992
Kilo: 80 kg
Boy: 185 cm
Mert Matiç
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 22/05/1995
Kilo: 108 kg
Boy: 208 cm
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