2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak maç merakla bekleniyor. A Milli Voleybol Takımı'mız, grupta ilk 3 maçını kazanmış ve kalan 2 maçında mağlup olmuştu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazmak istiyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı 12 Eylül Pazar günü saat 21:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

EKSİK YOK!

Kritik Sırbistan maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız tam kadro olarak sahada olabilecek. Sırbistan cephesinde de eksik oyuncu bulunmuyor.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU!

Murat Yenipazar

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 01/01/1993

Kilo: 74 kg

Boy: 193 cm

Vahit Emre Savaş

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 07/03/1995

Kilo: 96 kg

Boy: 203 cm

Oğulcan Yatgın

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 28/04/1997

Kilo: 88 kg

Boy: 201 cm

Efe Bayram

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/03/2002

Kilo: 88 kg

Boy: 194 cm

Yiğit Gülmezoğlu

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 28/12/1995

Kilo: 87 kg

Boy: 196 cm

Adis Lagumdzija

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 29/03/1999

Kilo: 108 kg

Boy: 211 cm

Oğuzhan Karasu

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 16/06/1995

Kilo: 104 kg

Boy: 205 cm

Efe Mandıracı

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/04/2002

Kilo: 90 kg

Boy: 203 cm

Mirza Lagumdzija

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 18/05/2001

Kilo: 84 kg

Boy: 203 cm

Bedirhan Bülbül

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 29/07/1999

Kilo: 91 kg

Boy: 200 cm

Caner Ergül

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 31/07/1994

Kilo: 80 kg

Boy: 187 cm

Burak Güngör

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 28/07/1993

Kilo: 85 kg

Boy: 190 cm

Beytullah Hatipoğlu

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 24/02/1992

Kilo: 80 kg

Boy: 185 cm

Mert Matiç

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/05/1995

Kilo: 108 kg

Boy: 208 cm

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