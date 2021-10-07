07 Ekim 2021, Perşembe

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Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu dünya üçüncüsü oldu!

Buse Tosun dünya üçüncüsü!
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kilo bronz madalya maçında karşılaşacağı rakibinin müsabakaya çıkmaması üzerine galip sayılarak dünya üçüncüsü oldu.

Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilo bronz madalya maçında karşılaşacağı rakibinin müsabakaya çıkmaması üzerine galip sayılarak dünya üçüncüsü oldu.

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