10 Eylül 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Plaj Futbolu Milli Takımı Yunanistan'ı mağlup etti

Plaj Futbolu Milli Takımı Yunanistan’ı mağlup etti
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Son dakika spor haberleri: Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki ikinci maçında Yunanistan ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 7-5 kazandı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 12.30'da Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. İki grupta oynanacak müsabakalar neticesinde gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

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