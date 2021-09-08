Finlandiya Türkiye voleybol maçı canlı skor (Türkiye voleybol maçı canlı izle)
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya ile karşı karşıya geliyor. Finlandiya - Türkiye maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
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2021 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. C grubunda 5. hafta mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Finlandiya ile kozlarını paylaşıyor. Finlandiya - Türkiye maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
1. SET: Finlandiya 25-17 Türkiye
2. SET: Finlandiya 0-0 Türkiye
FİNLANDİYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Finlandiya maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor. Mücadele, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanıyor.
TEK YENİLGİ HOLLANDA'YA!
"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.
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