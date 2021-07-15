15 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Belçika'yı 3-0 geçerek yarı finale çıktı!

Belçika'yı deviren Ay-yıldızlılar yarı finalde!
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki son maçında Türkiye, Belçika'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milliler müsabakatı 25-14, 26-24 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı. | Son dakika spor haberleri

Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki dördüncü mücadelesinde Türkiye, Belçika ile karşılaştı.

Milliler karşılaşmayı 25-14, 26-24 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçla grubunu ilk 2 içinde tamamlamayı garantileyen ay-yıldızlılar, yarı finalist oldu.

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, grup maçlarının tamamlanmasıyla netleşecek. Yarı finalde 1. Grup ve 2. Grup'u ilk sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle rakip olacak ve maçlar 17 Temmuz Cumartesi günü Macaristan'da oynanacak.

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