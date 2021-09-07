07 Eylül 2021, Salı

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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi

Kadın Milli Futbol Takımı’mızdan kötü prova
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

19 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı'mız, hazırlık karşılaşmasında Kosova'ya 3-2 mağlup oldu. Millilerimizin gollerini, Berivan İçen ve Tülin Kuyucak kaydetti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan özel maçta ay-yıldızlıların gollerini 21. dakikada Berivan İçen ve 55. dakikada Tülin Kuyucak attı. Kosova'nın golleri ise 50, 74 ve 76. dakikada Loreta Lulaj'dan geldi.

İki takım arasında 5 Eylül'de yapılan hazırlık maçını Türkiye 3-0 kazanmıştı.


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