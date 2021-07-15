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Son dakika spor haberi: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers'da Türkiye Belarus'u 83-59 mağlup etti!

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers'da ilk galibiyet!
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da gerçekleşen C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Belarus'u 83-59 mağlup etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Milliler, ilk çeyreği 23-10, devreyi 50-31, üçüncü çeyreği de 62-44 önde geçip, maçı 83-59 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. | Son dakika spor haberleri

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Belarus ile karşılaştı.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren Türkiye, ilk çeyreği 23-10, devreyi 50-31, üçüncü çeyreği de 62-44 önde geçip, maçı 83-59 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Milli takımda Zeynep Şevval Gül, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

İlk maçında Rusya'ya 76-62, ikinci maçında ise Fransa'ya 74-54'lük skorla kaybeden milliler ilk galibiyetini alırken, dördüncü karşılaşmasını 16 Temmuz'da Portekiz'le oynayacak.

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