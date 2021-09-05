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Kuzey Makedonya 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı! Gruptan çıkmayı garantiledik

Filenin Efeleri 3’te 3 yaptı! Gruptan çıkmayı garantiledik
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 3. maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Filenin Efeleri 3-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaptı.

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

İlk seti çekişmeye sahne olan set A Milli Takım'ın, 25-22 üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk sete göre daha kolay geçen 2. sette ise sonuç 25-12 oldu. Son seti de 25-15 kazanan Filenin Efeleri, müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve grupta 3'te 3 yaptı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Millilerimiz bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

Set sonuçları:

1. Set: Kuzey Makedonya 22-25 Türkiye (0-1)
2. Set: Kuzey Makedonya 12-25 Türkiye (0-2)
3. Set: Kuzey Makedonya 15-25 Türkiye (0-3)

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Roy Bensimon (İsrail)

Kuzey Makedonya: Gjorgi Gjorgiev, Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov (Angelovski, Kostikj, Savovski)

Türkiye: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Oğulcan Yatgın)

Süre: 73 dakika (27, 22, 24)

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